Названы даты проведения зимней сессии ПА ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Парламентская ассамблея ОБСЕ объявила даты проведения зимней сессии 2021 года, передает Trend со ссылкой на ПА ОБСЕ.

Таким образом, заседания состоятся с 24 по 26 февраля 2021 года в виртуальном формате.

«Зимняя сессия будет состоять из заседаний Постоянного комитета, всех Общих комитетов и совместной сессии трех Общих комитетов», - заявили в ПА ОБСЕ.

Азербайджан присоединился к ОБСЕ 30 января 1992 года. ОБСЕ является первым европейским международным институтом, полноправным членом которого Азербайджан стал после восстановления своей независимости.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)