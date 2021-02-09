Отношения Азербайджана и Пакистана подкреплены экономическими интересами

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан чувствуют себя комфортно в ожиданиях поддержки друг от друга, главным образом потому, что обе страны верят в позитивность и продуктивность, говорит аналитик Шазия Чима, сообщает Trend со ссылкой на Pakistan Today.

Она сказала, что между странами нет никаких скрытых планов, никаких плохих намерений, обе страны хотят безопасного, суверенного, процветающего будущего и чувствуют, что могут рассчитывать на любую помощь в этом отношении друг от друга.

“Это уникальные и заветные отношения, которые трудно понять в коннотации "отдачи и взятия", которые не всегда являются бартером, а скорее эмоциональным и психологическим вкладом, проторяющим путь для отношений между людьми”, - сказала Чима.

Она также отметила, что молодежь обеих стран хочет встретиться и обменяться своим опытом, знаниями и навыками, и эти желания нуждаются в соответствующих платформах, государственной поддержке, дипломатическом поощрении и финансовых ресурсах.

“Я считаю, что дипломатические отношения могут быть устойчивыми только тогда, когда они подкреплены экономическими интересами, а двусторонняя торговля является ядром дипломатических отношений в 21 веке. Поэтому бизнесмены должны тесно сотрудничать для расширения двусторонней торговли между двумя странами, поскольку уровень торговли составлял всего около 16-17 миллионов долларов в год (по данным на 2019-2020 годы)”.

Она также сказала, что во время своей встречи с послом Азербайджана в Пакистане Али Ализаде он справедливо сказал, что азербайджанец и пакистанец - два брата.

В сообщении также отмечалась поддержка Пакистана в Карабахской войне.

“Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева отвоевал свою территорию, которая находилась под незаконной оккупацией Армении. Ереван навсегда останется зализывать свои раны, потерпев бесстыдное поражение, которое понес от сильного и стойкого азербайджанского народа”, - отметила Шазия Чима.

(Редактор: Наталья Кочнева)