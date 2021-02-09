Великобритания и Азербайджан углубят сотрудничество в вопросах изменения климата

БАКУ /Trend/ - Великобритания и Азербайджан договорились об углублении сотрудничества по вопросам изменения климата.

Об этом, как передает во вторник Trend, на своем официальном Twitter-аккаунте сообщила госминистр Великобритании по европейскому соседству Венди Мортон.

«Великобритания готова поддержать Азербайджан в достижении амбициозных целей нулевого уровня выброса углерода в преддверии конференции ООН по изменению климата 2021 года (COP26)», - написала она.

Венди Мортон прибыла в Баку с двухдневным официальным визитом 8 февраля 2020 года для участия в ежегодном саммите по стратегическому диалогу между Великобританией и Азербайджаном.

Визит направлен на укрепление отношений между Великобританией и Азербайджаном в областях "зеленой" энергетики и решения проблемы изменения климата, а также в продвижении прав женщин и борьбе с гендерным насилием.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)