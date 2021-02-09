Между Азербайджаном и Великобританией подписан меморандум о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев встретился с находящейся с рабочим визитом в Азербайджане государственным министром Великобритании по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон.

Как сообщили Trend в Минэкологии, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по снижению воздействия климатических изменений, правильному обращению с отходами, в том числе пластиковыми, борьбе с опустыниванием и другим вопросам, представляющим взаимный интерес, а также были обсуждены перспективы будущего сотрудничества.

На встрече между двумя странами был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области окружающей среды и изменений климата.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)