Видеокадры из села Венедли Зангиланского района (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Венедли Зангиланского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.
Представляем вниманию эти видеокадры.
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