Встреча с российским военным экспертом Игорем Коротченко
БАКУ /Trend/ - Проходит встреча с находящимся с визитом в Азербайджане главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко, сообщает в четверг Trend.
Во встрече также участвует российский журналист Саадат Кадырова.
Trend TV предлагает посмотреть прямую трансляцию встречи.
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