МЧС Азербайджана призвало не посещать освобожденные территории без спецразрешения (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана призывает граждан не посещать освобожденные территории без специального разрешения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.
"К сожалению, происходят случаи, когда гражданские лица, которые без специального разрешения посещают освобожденные территории, подрываются на минах и гибнут или получают ранения. Поэтому еще раз призываем население соблюдать правила безопасности, не посещать без разрешения эти территории до тех пор, пока там не завершатся операции по расчистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Также напоминаем, что это влечет в том числе и правовую ответственность", - говорится в сообщении ведомства.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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