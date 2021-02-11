Посол доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиева призвала все государства-члены вкладывать больше инвестиций в восполнение гендерного разрыва в области науки

БАКУ/Trend/ - Сегодня уровень грамотности в Азербайджане составляет около 100 процентов. В высших учебных заведениях нашей страны женщины составляют 54 процента магистров, 51 процент докторов философии, 46 процентов докторов наук и 56 процентов научных исследователей. 59 процентов всего коллектива Национальной Академии наук Азербайджана - женщины.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, выступая на мероприятии в формате видеоконференции по случаю Международного дня женщин и девочек в науке в рамках объявленного ИСЕСКО «Года женщин».

«В то же время в нашем стремительно меняющемся мире образование девочек и их участие в науке должны соответствовать новым вызовам. 35 процентов получающих образование в мире по предметам наука, технологии, инженерия и математика составляют девушки. В нашей стране этот показатель равен 40 процентам, что выше среднемирового уровня. Как я уже отметила, многие азербайджанские женщины внесли большой вклад в науку и являются настоящим источником вдохновения для девочек и молодых женщин, занимающихся научной сферой. Однако сегодня важнейшим вопросом является продолжение создания благоприятных условий для улучшения уровня участия девочек и молодых женщин и восполнение гендерного разрыва в области науки.

Как посол доброй воли ИСЕСКО я призываю все государства-члены вкладывать больше инвестиций в эти области, а также разработать необходимую политику и совместные планы действий. Мы должны создать инновационные финансовые механизмы, чтобы женщины и девочки могли приобрести необходимые навыки для завтрашнего рынка труда. Азербайджан готов внести свой вклад в этом отношении», - отметила Первый вице-президент Мехрибан Алиева.