Внесены изменения в правила организации деятельности Каспийского морского пароходства Азербайджана – распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "Об организации деятельности Закрытого Акционерного Общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Распоряжение подписано в целях обеспечения выполнения Указа Президента Азербайджана №1174 от 5 ноября 2020 года.

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