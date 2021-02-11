Сотрудникам Академии физкультуры и спорта Азербайджана присвоены почетные звания
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Академии физической культуры и спорта Азербайджана почетных званий.
Согласно распоряжению, за заслуги в подготовке кадров в области физкультуры и спорта по случаю 90-летия Академии физкультуры и спорта Азербайджана следующим сотрудникам академии присваиваются почетные звания:
"Заслуженный учитель"
Адыгёзялова Вафа Алман гызы
Агаева Валида Эльдар гызы
Багирова Рафига Мазахир гызы
Ахмедова Лала Яшар гызы
Гейдаров Немат Алимамед оглу
Халилов Рагим Гасан оглу
Ибрагимли Ариф Мамедгулу оглу
Гурбанов Огтай Гусейн оглу
"Заслуженный деятель физкультуры и спорта"
Багиров Солтан Садраддин оглу
Джафаров Гамбар Магеррам оглу
Алиев Ильгар Сафаралы оглу
Меджидов Назим Бёюк-Ага оглу
Рустамов Бахтияр Эйюб оглу.