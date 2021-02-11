Проведен интернет-конкурс под девизом "Карабах - это Азербайджан!" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке министерства обороны Азербайджана и организации Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона под девизом "Карабах - это Азербайджан!" на тему патриотизма проведен интернет-конкурс по семи номинациям.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны, целью конкурса было прославление храбрости воинов, отдавших свои жизни за освобождение азербайджанских земель. В конкурсе, который вызвал большой интерес у интернет-пользователей, принял участие 101 участник.

Наряду с гражданами Азербайджана для участия в конкурсе зарегистрировались лица из зарубежных стран. Во время конкурса число просмотров превысило 300 000, а всего в голосовании приняли участие около 151 000 человек. В результате онлайн-голосования в семи номинациях были определены 44 победителя.

Победители конкурса были награждены дипломами, для них были организованы экскурсии.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)