Президент Ильхам Алиев: Завершение проекта ТАР, являющегося последним сегментом Южного газового коридора, - историческое достижение

БАКУ/Trend/ -Я помню первое заседание Консультативного совета. В то время мы только приступили к совместной работе, и сегодня, оглядываясь назад, становимся свидетелями важных достижений. Кстати, ежегодно собираясь в Баку, мы рассматриваем проделанную работу и планируем предстоящие шаги.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции.

«Рад, что число стран, участвующих в сегодняшнем заседании, больше, чем прежде. В настоящее время здесь участвуют 18 стран, 19 компаний и 5 ведущих международных финансовых институтов. Мы работаем как единая команда, и считаю, что это является главной причиной нашего успеха.

Конечно, в первую очередь хочу поздравить всех нас с завершением строительства Южного газового коридора. Последний день минувшего года был знаменательным. Завершение проекта ТАР, являющегося последним сегментом Южного газового коридора, - историческое достижение. Уверен, что наше взаимодействие будет продолжаться, потому что у нас есть новые планы и идеи»,- сказал глава государства.