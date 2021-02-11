Создается Наблюдательный совет ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское пароходство"

БАКУ /Trend/ - Создается Наблюдательный совет Закрытого Акционерного Общества "Азербайджанское Каспийское Морское пароходство".

Как передает в четверг Trend, это отражено в распоряжении Президента Азербайджана от 11 февраля 2021 года.

Согласно документу, Президент Азербайджана будет осуществлять полномочия по реорганизации и ликвидации ЗАО, назначению и освобождению от должности членов, а также руководителей Наблюдательного совета и исполнительного органа.

Азербайджанский инвестиционный холдинг будет осуществлять такие полномочия, как утверждение устава и структуры ЗАО, определение размера его уставного капитала, утверждение годовых отчетов общества, финансовой отчетности, распределение прибыли и убытков, утверждение дивидендной политики, принятие решений по выпуску ценных бумаг.

Для осуществления общего контроля и управления деятельностью ЗАО создается Наблюдательный совет в составе 5 человек, включая председателя. Наблюдательный совет будет наделен полномочиями утверждать долгосрочную стратегию развития компании, утверждать смету затрат и доходов и контролировать ее выполнение, а также другими полномочиями.

Азербайджанский инвестиционный холдинг в шестимесячный срок должен утвердить стандарты корпоративного управления ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское пароходство", а также систему оценки деятельности членов его органов управления.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)