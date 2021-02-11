Азербайджан выразил признательность всем партнерам, принимавшим участие в реализации «Южного газового коридора»

БАКУ/Trend/ - Хочу выразить признательность всем нашим партнерам. Благодарю правительства государств, принимавших участие в реализации этого гигантского проекта, - Грузии, Турции, Болгарии, Греции, Албании и Италии. Я признателен Европейской комиссии за то, что 10 лет назад Азербайджан и Европейская комиссия подписали в Баку Совместное заявление по Южному газовому коридору. Эта была отправная точка нашей деятельности. В течение 10 лет мы активно сотрудничали с Европейской комиссией, Азербайджан и Европейская комиссия являются сопредседателями Консультативного совета.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции.

«Хочу выразить благодарность правительствам США и Великобритании. Правительства обеих стран, являющихся нашими партнерами, всегда поддерживали все наши инициативы, оказывали нам мощную поддержку в реализации различных гигантских проектов, успешно осуществленных Азербайджаном и раньше совместно с соседями и партнерами.

Конечно, если бы компании не проявили большую приверженность к данному проекту, то его реализация была бы невозможной. Здесь есть большая группа компаний, сплотившихся вокруг единой идеи, связанной с осуществлением этого действительно гигантского энергетического проекта. В этом контексте хочу особо подчеркнуть значение стратегического партнерства между Азербайджаном и ВР. ВР – наш стратегический партнер, компания, которая уже 27 лет осуществляет деятельность в Азербайджане, и мы будем сотрудничать еще много десятилетий. Сюда входят все важные проекты, связанные с нефтегазовым сектором в Азербайджане, в том числе транспортировкой ресурсов.

Хочу выразить отсюда признательность международным финансовым институтам – Всемирному банку, Европейскому банку реконструкции и развития, Азиатскому банку развития, Европейскому инвестиционному банку и Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций. Эти пять крупных международных финансовых институтов принимали участие в проекте и внесли важный вклад в его реализацию»,- отметил Президент Ильхам Алиев.