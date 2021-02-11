Президент Ильхам Алиев: Мы участвовали во всех четырех сегментах реализации Южного газового коридора

БАКУ/Trend/ - Что касается стоимости проекта, то первоначально она была расчитана на сумму 44,6 миллиарда долларов. Однако в результате эффективного управления и правильного планирования стоимость проекта снизилась до 33 миллиардов долларов. Это само по себе является важным достижением, так как обычно при реализации строительных проектов стоимость не снижается, а напротив, повышается. Хочу также отметить, что Азербайджан внес в проект существенный финансовый вклад в объеме 10 миллиардов долларов, и мы участвовали во всех четырех сегментах реализации Южного газового коридора – “Шахдениз”, Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и ТАР.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции.

«Все это – проявление нашей командной работы. Хочу еще раз подчеркнуть значение Совместного заявления, подписанного 10 лет назад в Баку тогдашним президентом Европейской комиссии господином Баррозу и мною. Подписание Совместного заявления по Южному газовому коридору действительно было знаменательным событием. Однако подписание данного заявления стало возможным благодаря уже достигнутому прогрессу. В то время – в 1994 году Азербайджан стал активно взаимодействовать с ведущими энергетическими компаниями мира и подписал «Контракт века».

Это стало важным шагом, направленным на реализацию нашей энергетической стратегии.

Хочу напомнить нашим партнерам некоторые важные исторические достижения. 1994 год может считаться отправной точкой наших гигантских проектов. В 1996 году Азербайджан и консорциум,состоящий из международных энергетических компаний, подписали контракт по месторождению “Шахдениз”. В настоящее время это месторождение является единственным источником природных ресурсов Южного газового коридора, однако уверен, что дополнительные объемы газа будут получены и на других месторождениях. В 1997 году стала реальностью добыча иностранными компаниями первой нефти на Каспии. Азербайджан был первой страной, пригласившей иностранные нефтяные компании для работы на Каспийском море. Далее – в 1999 году мы сдали в эксплуатацию трубопровод, пролегающий от Баку до грузинского порта Супса. Это было очень важно с точки зрения дальнейшего инвестирования, потому что до этого у нас не было выхода на мировой рынок. Азербайджан - страна, не имеющая выхода к морю. Поэтому мы нуждались в трубопроводах, и, таким образом, наше достижение в 1999 году привело к важной перемене.

Затем мы стали планировать нашу работу, связанную с основным нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан, который был сдан в эксплуатацию в 2006 году. Это означало соединение Каспийского моря со Средиземным. Мы уже добились диверсификации маршрутов поставок. В 2007 году мы завершили строительство газопровода, пролегающего из Азербайджана в Грузию, а оттуда – в Турцию. Это само по себе было новшеством в истории – Азербайджан стал обеспечивать природным газом соседние страны. Наконец, в 2012 году, спустя год после подписания заявления с Европейским Союзом, мы подписали договор между Азербайджаном и Турцией о строительстве проекта TANAP. Это было очень важным событием с точки зрения реализации Южного газового коридора. После окончания в 2018 году реализации TANAP, в 2020 году был завершен и проект ТАР»,- сказал Президент Ильхам Алиев.