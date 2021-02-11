Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский газ является новым, надежным и долгосрочным источником для Европы

БАКУ/Trend/- Мы будем продолжать развивать наши энергетические ресурсы. Есть очень обнадеживающие перспективы, связанные с несколькими месторождениями, находящимися сегодня в стадии разведки и добычи. В частности, могу отметить месторождение “Бабек” с запасами газа 400 миллиардов кубометров. Газоконденсатное месторождение “Абшерон” обладает запасами в 350 миллиардов кубометров, надеюсь, что в следующем году там начнется добыча. Еще одно месторождение – “Умид”, где запасы природного газа составляют по меньшей мере 200 миллиардов кубометров. Это – месторождения с подтвержденными запасами, они внесут вклад в добычу газа в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции.

«Есть и другие проекты, находящиеся на стадии разведки, и мы надеемся на новые открытия в предстоящие годы. Таким образом, эти диверсифицированные нефте- и газопроводы послужат увеличению добывающей мощности нашей сети.

Что касается наших совместных планов, то уверен, что сегодня вы обсудите вопросы, касающиеся Ионическо-Адриатического трубопровода. Конечно, завершение ТАР создает возможность для строительства Ионическо-Адриатического трубопровода. Мы уже подписали меморандумы о взаимопонимании с западно-балканскими странами. После реализации Ионическо-Адриатического трубопровода мы получим возможность диверсифицировать наши маршруты поставок и создадим новые возможности также для западно-балканских государств.

Говоря о диверсификации, следует отметить, что наш проект предполагает диверсификацию не только маршрутов, но и источников. Это очень важный вопрос, означающий реальную диверсификацию. Азербайджанский газ является новым, надежным и долгосрочным источником для Европы, потому что наши подтвержденные запасы природного газа составляют 2,6 триллиона кубометров, а согласно новым данным, этот объем может быть и больше. Если учесть еще и проект, называемый “глубоководный газ” на месторождении “Азери-Чираг-Гюнешли”, то картина нашего потенциала станет еще яснее»,- сказал глава государства.