Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже стал надежной транзитной страной для транспортировки энергетических ресурсов с восточного побережья Каспийского моря

БАКУ/Trend/ - Азербайджан уже стал надежной транзитной страной для транспортировки энергетических ресурсов с восточного побережья Каспийского моря.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции.

«Хочу проинформировать вас еще об одном важном мероприятии. Это – подписание между Азербайджаном и Туркменистаном Меморандума о взаимопонимании относительно месторождения “Дружба”. Данное месторождение было открыто азербайджанскими геологами и нефтяниками в советское время. То есть, это – разведанное месторождение. Для подготовки базовых принципов по его разработке потребовалось много времени, и мы назвали его “Дружба”. Это – очень важное событие в Каспийском бассейне. Данный меморандум был подписан в январе нынешнего года, и уверен, что в скором времени мы согласуем все условия и подпишем итоговый договор. Это также будет очень полезно для дальнейшего энергетического сотрудничества на Каспийском море и за его пределами.

Хочу также отметить, что Азербайджан уже стал надежной транзитной страной для транспортировки энергетических ресурсов с восточного побережья Каспийского моря. Уже много лет мы обеспечиваем для наших партнеров, находящихся на востоке Каспия, поставки по важным транспортным маршрутам посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и железнодорожной системы нашей страны. То есть, Азербайджан подтвердил репутацию надежной транзитной страны»,- сказал Президент Ильхам Алиев.