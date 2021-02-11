Президент Ильхам Алиев: После освобождения наших оккупированных территорий там появились новые возможности для производства электроэнергии посредством солнечных, ветровых и водных ресурсов

БАКУ/Trend/ -После освобождения наших оккупированных территорий там появились новые возможности для производства электроэнергии посредством солнечных, ветровых и водных ресурсов. В этой связи приглашаю компании ваших стран стать нашими партнерами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции.

«Я уже официально объявил освобожденные территории зоной, которая будет обеспечиваться “зеленой энергией”. Мы уже работаем над мастер-планом и, используя громадный водный, солнечный и ветровой потенциал, реализуем данные проекты.

Еще один проект предусматривает создание на всех освобожденных территориях “умных городов”, в связи с этим также идет подготовительная работа. Если учесть, что освобожденные от оккупации территории полностью разрушены Арменией, то это – большой вызов, однако мы настроены на то, чтобы за короткий срок справиться с этим, и привержены вопросу возвращения бывших переселенцев на родные земли. Тем самым мы намерены продемонстрировать возможности, решимость страны и ее взгляд на будущее.

Считаю, что обладающий крупным нефтяным и газовым потенциалом Азербайджан, являющийся экспортером сырой нефти и нефтепродуктов, природного газа и электроэнергии, должен проявить большую ответственность и активно вкладывать инвестиции в “зеленую энергию”. Именно этим мы и занимаемся. Я поделился планами, связанными с этим, и уверен, что они будут претворены в жизнь. Мне просто хотелось проинформировать наших партнеров и друзей о том, что существуют и такие возможности»,- сказал глава государства.