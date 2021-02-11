Президент Ильхам Алиев пригласил Консультативный совет в следующем году в Баку

БАКУ/Trend/ - Надеюсь, что после окончания пандемии мы вновь сможем встретиться в Баку. Потому что Баку - это город, где традиционно проходят заседания Консультативного совета. Пользуясь случаем, приглашаю вас в следующем году в Баку для продолжения нашей совместной деятельности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции.

«Считаю, что обладающий крупным нефтяным и газовым потенциалом Азербайджан, являющийся экспортером сырой нефти и нефтепродуктов, природного газа и электроэнергии, должен проявить большую ответственность и активно вкладывать инвестиции в “зеленую энергию”. Именно этим мы и занимаемся. Я поделился планами, связанными с этим, и уверен, что они будут претворены в жизнь. Мне просто хотелось проинформировать наших партнеров и друзей о том, что существуют и такие возможности.

Как я уже и сказал, сегодня, когда мы отмечаем завершение Южного газового коридора, мы должны смотреть в будущее, работать над новыми планами и идеями. Надеюсь, что после окончания пандемии мы вновь сможем встретиться в Баку. Потому что Баку - это город, где традиционно проходят заседания Консультативного совета. Пользуясь случаем, приглашаю вас в следующем году в Баку для продолжения нашей совместной деятельности»,- сказал глава государства.