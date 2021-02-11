Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане очень благоприятный инвестиционный климат

БАКУ/Trend/ - Еще один момент, который мне хотелось бы довести до вашего внимания, связан с нашими планами по возобновляемой энергии. В настоящее время мы находимся на стадии переговоров с ведущими энергетическими компаниями мира. С двумя из них мы уже подписали необходимые документы для строительства. Одна из них – солнечная, а другая – ветряная электростанция, их совокупная мощность составляет 440 мегаватт. Эти проекты на 100 процентов будут реализованы за счет иностранных инвестиций.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции.

«В Азербайджане очень благоприятный инвестиционный климат. Согласно подсчетам Всемирного банка, Азербайджан с точки зрения возможностей для бизнес-деятельности входит в число 30 ведущих государств. Привлечение инвестиций в сферу возобновляемой энергии соответствует нашей стратегии и потенциалу, связанных с источниками возобновляемой энергии.

Наряду с этим, после освобождения наших оккупированных территорий там появились новые возможности для производства электроэнергии посредством солнечных, ветровых и водных ресурсов. В этой связи приглашаю компании ваших стран стать нашими партнерами. Я уже официально объявил освобожденные территории зоной, которая будет обеспечиваться “зеленой энергией”. Мы уже работаем над мастер-планом и, используя громадный водный, солнечный и ветровой потенциал, реализуем данные проекты.

Еще один проект предусматривает создание на всех освобожденных территориях “умных городов”, в связи с этим также идет подготовительная работа. Если учесть, что освобожденные от оккупации территории полностью разрушены Арменией, то это – большой вызов, однако мы настроены на то, чтобы за короткий срок справиться с этим, и привержены вопросу возвращения бывших переселенцев на родные земли. Тем самым мы намерены продемонстрировать возможности, решимость страны и ее взгляд на будущее»,- сказал глава государства.