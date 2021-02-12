Европейский Союз и Азербайджан в настоящее время являются стратегическими энергетическими партнерами - еврокомиссар

БАКУ/Trend/ - Южный газовый коридор помогает Европейскому Союзу в диверсификации его энергоснабжения, обеспечении большего выбора и конкуренции для наших граждан.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказала комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции.

«В начале нынешнего года мы уже видим снижение цен на газ в Италии. Это означает начало нашего успеха, а также нового партнерства. Благодаря данному коридору Европейский Союз и Азербайджан в настоящее время являются стратегическими энергетическими партнерами. Мы достигли этого не случайно или на каких-то условиях. Совсем наоборот. Мы достигли сегодня этой точки потому, что все участники сегодняшнего заседания неутомимо трудились и демонстрировали приверженность. Прежде всего, хочу поблагодарить Президента Алиева за позицию, решительность и стратегическое управление на протяжении всех этих лет. Мне также хочется выразить признательность Грузии, Турции и Албании. Наш коридор проходит через ваши территории. Без вас проекта Южного газового коридора не было бы. Поддержка политики играет в таких проектах основополагающую роль до прокладки того или иного трубопровода. Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки и Соединенное Королевство за оказанную в этот период политическую поддержку. Мы признательны вам за вашу работу и поддержку в эти годы. Последний, но важный момент связан с финансированием. Финансирование было чрезвычайно важным в реализации данного проекта. Хочу поблагодарить Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и все частные структуры, внесшие вклад в финансирование проекта. Именно так мы достигли этой точки»,- сказала она.