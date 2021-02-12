Началось пленарное заседание парламента Азербаджана

БАКУ /Trend/ - Началось очередное пленарное заседание весенней сессии парламента Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Депутаты обсудят сегодня 15 вопросов.

Это законопроекты об изменениях в закон «О государственной службе», Конституционный закон «О нормативно-правовых актах» (второе чтение), закон «О военной службе и воинской обязанности» (второе чтение), Налоговый кодекс (второе чтение), закон «Списки наркотических средств, психотропных веществ, оборот которых запрещен, ограничен и контролируется на территории Азербайджана, а также прекурсоров, требующих лицензии на импорт, экспорт транзит и производство на территории Азербайджана», утвержденный законом № 960 IIQ от 28 июня 2005 года (второе чтение), закон «Списки наркотических средств и психотропных веществ, достаточных для привлечения лица к уголовной ответственности, а также за их крупный объем», утвержденный законом № 961-IIQ от 28 июня 2005 г. (второе чтение), закон «О дорожном движении» (второе чтение), Кодекс об административных проступках (второе чтение), закон «О нотариате» (второе чтение), закон «О государственной пошлине» (второе чтение), закон «О страховании от безработицы» (второе чтение), закон «Об авторском праве и смежных правах» (второе чтение), закон «О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства» (первое чтение), Семейный кодекс (первое чтение), Гражданско-процессуальный кодекс (первое чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)