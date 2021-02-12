Обсуждено создание инфраструктуры транспорта и связи на освобожденных территориях Азербайджана (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:04)

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа по транспорту, связи и высоким технологиям Межуправленческого центра при Координационном штабе, созданном Президентом Азербайджана для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях, провела заседание, посвященное вопросам создания инфраструктуры транспорта и связи, сообщает в пятницу Trend.

В заседании приняли участие помощник Президента Азербайджана, руководитель Межуправленческого центра Хикмет Гаджиев, министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев и представители надлежащих структур.