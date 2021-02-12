Отозван с должности посол Азербайджана в Иордании - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об отзыве Рзаева Расима Шамсаддин оглу с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Иордании.
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