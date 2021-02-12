Сотрудникам Налоговой службы Азербайджана присвоены специальные высшие звания – распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана специальных высших званий.
Согласно распоряжению, следующим работникам Государственной налоговой службы присваивается звание государственный советник налоговой службы 3-ей степени:
Мамедову Азеру Огтай оглу – начальнику Главного управления по контролю за импортно-экспортным операциям;
Ширинову Натигу Тельман оглу – начальнику Главного управления экономического анализа и бухгалтерского контроля.
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