Состоялась встреча руководства МИД Азербайджана с дипломатическими представительствами страны

БАКУ /Trend/ - 12 февраля 2021 года состоялась встреча руководства Министерства иностранных дел страны с дипломатическими представительствами Азербайджанской Республики, действующими в зарубежных странах и при международных организациях. Во встрече также приняли участие заместители министра иностранных дел, послы по особым поручениям и руководители структурных ведомств министерства, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Открывая встречу, министр Джейхун Байрамов рассказал об исходящей из национальных интересов нашей страны многовекторной внешнеполитической деятельности, осуществляемой под руководством Президента Ильхама Алиева, в том числе о приоритетах и новые вызовах, о развитии отношений в двусторонних и многосторонних плоскостях. Участники конференции были подробно проинформированы об активной внешней политике, проводимой нашей страной в прошлом году, о развитии сотрудничества со всеми странами, инициативах, предпринимаемых в глобальном масштабе, нашем активном участии в международных организациях и других вопросах.

Особое внимание было уделено новым реалиям и геополитической ситуации, созданной в регионе Победой в 6-недельной Отечественной войне в результате ответных операций Азербайджана на очередную военную провокацию Армении 27 сентября прошлого года. Было подчеркнуто, что выполнение трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года служит миру, безопасности и прогрессу в регионе, а также отмечена важность деятельности наших дипломатических представительств в области последовательного и эффективного донесения правды об Азербайджане и ситуации в регионе до мирового сообщества.

В ходе видеоконференции главы наших дипмиссий обменялись мнениями об основных мероприятиях, которые состоятся в течение года, ряде административных и организационных вопросов, а также кадровых вопросах. Были услышаны предложения наших дипмиссий по эффективной реализации внешнеполитического курса в новых реалиях.

Участники отметили важность онлайн-встреч с точки зрения предоставления информации и координации, договорившись продолжить в будущем такие консультации.

(Редактор: Наталья Кочнева)