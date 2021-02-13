Утверждено Положение об информационной системе "Электронное водное хозяйство" - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения об информационной системе "Электронное водное хозяйство".

Министерству экологии и природных ресурсов поручено совместно с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана принять необходимые меры по организации, содержанию и эффективному использованию информационной системы "Электронное водное хозяйство" (далее - ИСЭВХ); совместно с Госслужбой особой связи и информационной безопасности принять необходимые меры по обеспечению безопасности ИСЭВХ; решить вопросы, вытекающие из этого указа.

Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено обеспечить координацию ИСЭВХ с надлежащими государственными информационными ресурсами и системами посредством Информационной системы электронного правительства.

Министерству экологии и природных ресурсов, МЧС, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство", ОАО "Азерсу" и ОАО "Азерэнержи" поручено систематически обеспечивать включение в ИСЭВХ информации, предусмотренной в п. 6.1 Положения об ИСЭВХ, для ее получения по Информационной системе электронного правительства, и один раз в год информировать об этом Кабмин.

Кабмину поручено принять необходимые меры по финансированию расходов на формирование, ведение и содержание ИСЭВХ; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.