Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
"Уважаемый господин Президент,
Дорогой Брат,
Мы глубоко потрясены известием о жестоком убийстве в результате вероломного террористического акта 13 невинных гражданских лиц, являющихся гражданами Турции.
Мы безгранично возмущены этим чудовищным террористическим актом, направленным против мирных людей, и решительно осуждаем все проявления терроризма.
В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким убитых, братскому народу Турции.
Аллах рехмет элясин!" – говорится в соболезновании главы государства.
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