Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

Политика 14 февраля 2021 14:46 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

Мы глубоко потрясены известием о жестоком убийстве в результате вероломного террористического акта 13 невинных гражданских лиц, являющихся гражданами Турции.

Мы безгранично возмущены этим чудовищным террористическим актом, направленным против мирных людей, и решительно осуждаем все проявления терроризма.

В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким убитых, братскому народу Турции.

Аллах рехмет элясин!" – говорится в соболезновании главы государства.

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