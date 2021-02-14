Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции Фуату Октаю
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил в воскресенье вице-президенту Турции Фуату Октаю письмо с соболезнованиями.
Как сообщает Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана, в письме говорится, что Азербайджан глубоко опечален новостью об убийстве невинных граждан Турции в результате теракта.
Премьер-министр отметил, что страна сильно возмущена этим безжалостным террористическим актом и считает необходимым вести решительную борьбу со всеми проявлениями терроризма.
Премьер-министр Али Асадов выразил Фуату Октаю глубокие соболезнования в связи с трагедией.
Редактор: Надир Насиров
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