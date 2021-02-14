Спикер парламента Азербайджана выразила соболезнования турецкому коллеге
БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова направила соболезнования спикеру Великого национального собрания Турции Мустафе Шантопу, сообщает Trend со ссылкой на отдел печати и связи с общественностью Милли Меджлиса.
Сахиба Гафарова заявила, что глубоко сожалеет об убийстве 13 мирных граждан Турции вероломной террористической организацией в районе Кара в Ираке, пожелала упокоения душ погибших и от имени Милли Меджлиса выразила соболезнования турецкому государству, родным и близким жертв.
(Редактор: Надир Насиров)
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