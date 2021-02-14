Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в Лачине (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram опубликовала видео из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Физулинский, Зангиланский, Губадлинский, Лачинский и Джебраильский районы.

Trend представляет видео, опубликованное Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой из поездки в Лачин.