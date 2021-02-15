Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Лачине (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram опубликовала видео из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в освобожденные территории.

Президент Ильхам Алиев поднял в Лачине азербайджанский флаг.

Подробный репортаж о визите будет представлен 15 февраля.