Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили платаны в Зангилане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 14 февраля побывали в Физулинском, Зангиланском, Лачинском и Джабраильском районах.

Во время поездки Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посадили платаны в Баситчайском государственном заповеднике в Зангилане.