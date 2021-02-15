"Южный газовый коридор" является впечатляющим дипломатическим достижением - посольство США

БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" (ЮГК) является впечатляющим технологическим и дипломатическим достижением.

Об этом, как передает в понедельник Trend, говорится в заявлении посольства США в Баку.

Заявление было сделано по итогам VII заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в формате видеоконференции, в котором приняли участие заместитель помощника государственного секретаря США по энергетической дипломатии Курт Доннелли и посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

В заявлении выражается гордость сотрудничеством между государственными партнерами и частными компаниями с целью завершения проекта в срок и в рамках бюджета в семь миллиардов долларов: "Теперь мы с нетерпением ожидаем расширения ЮГК за счет новых источников газа, поставляемого на существующие и новые рынки".

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод, который является европейской частью «Южного газового коридора».

Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября прошлого года коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо в Италии через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия в Грецию и Болгарию через DESFA.

(Редактор: Натаван Эфендиева)