Президент Ильхам Алиев: «Азерэнержи» строит в Шуше электрическую подстанцию

БАКУ/Trend/ - «Азерэнержи» строит в Шуше электрическую подстанцию.

Как сообщает в понедельникTrend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении после поднятия флага Азербайджана в селе Гюлябирд.

«Сегодня я вновь приехал на освобожденные земли. Сегодня на этих землях проводится несколько мероприятий. Их цель - скорейшее восстановление освобожденных земель, чтобы люди вернулись сюда и на этих землях возродилась жизнь. Особое место среди восстановительных работ, конечно же, занимает снабжение электроэнергией. С этой целью мы сразу после войны, с первых же дней стали заниматься данной работой. В первую очередь были предприняты практические шаги для снабжения электроэнергией города Шуша, и первый этап уже завершился. «Азеришыг» уже проложил в город Шуша линии электропередачи. Для обеспечения Шуши бесперебойной электроэнергией и развития города в дальнейшем Акционерное общество «Азерэнержи» также прокладывает в Шушу высоковольтные линии электропередачи и строит в городе электрическую подстанцию», - сказал глава государства.