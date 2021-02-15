Президент Ильхам Алиев: Освобожденные земли будут зоной «зеленой энергии». Я уже пригласил местных и иностранных инвесторов

БАКУ/Trend/ - Я заявил, что освобожденные земли будут зоной «зеленой энергии». Я уже пригласил местных и иностранных инвесторов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении после поднятия флага Азербайджана в селе Гюлябирд.

«Должен также отметить, что государство само выполняет и будет выполнять все основные работы. Местные и иностранные инвесторы, вкладывая инвестиции, смогут и обеспечить свои бизнес-интересы, и сказать свое слово в долгосрочном снабжении Азербайджана источниками бесперебойной, дешевой и экологически чистой энергии.

Таковы наши планы. В Кельбаджарском и Лачинском районах есть огромный потенциал ветряной энергии. В Зангиланском и Джебраильском районах – больше потенциал солнечной энергии. Первоначальные исследования уже проведены. Таким образом, реконструировав наши энергетические генерационные мощности, линии электропередачи, мы превратим Карабах в зону «зеленой энергии».

Объявляя данную программу, я имел в виду именно это, и сегодня уже сдается в эксплуатацию первый проект - Гюлябирдская гидроэлектростанция, которую вы там видите»,- сказал Президент Ильхам Алиев.