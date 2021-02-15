Президент Ильхам Алиев: Никогда не позволим, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову

БАКУ/Trend/ - Никогда не позволим, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении после поднятия флага Азербайджана в селе Гюлябирд.

«В Армении и сегодня пытаются поднять голову реваншистские силы. Пытаются угрожать Азербайджану очередными провокациями, очередной войной. Они должны понять, что мы на все обращаем внимание, все контролируем и никогда не позволим, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову. Мы уничтожили армянский фашизм. Изгнали врага с нашей родной земли, выдворили его отсюда. Можно сказать, уничтожили армянскую армию. Армянской армии нет, она разгромлена. Уничтожена техника, живая сила. Они сами признают, что во время войны у них было 10 тысяч дезертиров. В Азербайджанской армии не было ни одного дезертира. Это свидетельствует о высоком моральном духе нашего народа, нашей армии. Это - проявление проводимой политики. Мы одержали Победу на поле боя. Мы, сражаясь, освободили эти земли от оккупантов. Нанеся поражение Армении, мы вынудили ее подписать 10 ноября акт о капитуляции и вернуть нам Лачинской, Кельбаджарский, Агдамский районы. Потому что в ходе переговоров она никогда не хотела возвращать нам Лачинский и Кельбаджарский районы. Основная причина отсутствия договоренностей на переговорах была именно в этом. К сожалению, позиция Армении и некоторых ее зарубежных покровителей заключалась в том, чтобы вернуть Азербайджану пять районов, чтобы Азербайджан довольствовался этим и Нагорному Карабаху когда-то была бы предоставлена независимость, а Кельбаджарский и Лачинский районы остались под вечным контролем Армении. Я отверг это предложение», - сказал глава государства.