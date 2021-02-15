Президент Ильхам Алиев: Презренный тандем НФА-Мусават продал эти земли врагу, чтобы прийти к власти

БАКУ/Trend/ - Презренный тандем НФА-Мусават продал эти земли врагу, чтобы прийти к власти.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении после поднятия флага Азербайджана в селе Гюлябирд.

«Лачинский район вторым после Шуши подвергся оккупации. Оккупация Лачинского района фактически создала географическую связь между Арменией и Нагорным Карабахом. Тогда как в советское время такой связи не было. Спустя 10 дней после оккупации 8 мая 1992 года Шуши был захвачен Лачинский район. Это была большая трагедия. Потеря каждого района являлась большой трагедией. Погибли люди, было разграблено их имущество, они были изгнаны с земель предков. В то же время оккупация Лачинского района стала нашим большим поражением со стратегической точки зрения. Лачинский район, Шушу продали одни и те же люди. Я уже говорил об этом. Хочу еще раз сказать, чтобы азербайджанский народ знал это и никогда не забывал. Презренный тандем НФА-Мусават продал эти земли врагу, чтобы прийти к власти. В то время для смещения власти они организовывали в Баку митинги, беспорядки, были готовы к любому предательству ради того, чтобы прийти к власти, и совершили его. Оставили Шушу. Хотя были силы, находящиеся под их контролем. Шуша фактически была пустой, когда туда вошли армяне. Никто ее не оборонял. Затем продали и Лачинский район, не прошло и месяца после этого, как они пришли к власти. Тандем НФА-Мусават совершил эту измену, это предательство, преступление. В апреле 1993 года, когда и Кельбаджар оказался под оккупацией, они трусливо бежали и скрылись, дезертировали. Азербайджанский народ никогда не должен забывать этого, не должен забывать этих изменников, предателей, врагов! Они продали наши земли. Мы же вернули эти земли и вернулись. Вот я стою здесь – в Лачинском районе. Как Верховный главнокомандующий Победоносной армии, освободившей эти земли от врага, поднял флаг Азербайджана и под этим флагом обращаюсь к азербайджанскому народу из родного Лачинского края. Наша Победа – историческая. Мы восстановили историческую справедливость. Мы восстановили свои права, отомстили за шехидов, отомстили врагу и вернулись. А сейчас идут и будут идти восстановительные работы. Я сказал, что мы превратим этот регион – Карабах - в рай. Все указания уже даны. Вся работа проводится и будет планомерно проводиться, и отныне мы будем вечно жить на этих землях. Больше никто не сможет сдвинуть нас с этих земель. Карабах наш! Карабах – это Азербайджан!» - отметил глава государства.