Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выпустили рыб в реку Баситчай (ФОТО)

Политика 15 февраля 2021 14:23 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выпустили рыб в реку Баситчай (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визитов Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой в Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы 14 февраля они выпустили рыб в реку Баситчай.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выпустили рыб в реку Баситчай (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выпустили рыб в реку Баситчай (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выпустили рыб в реку Баситчай (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выпустили рыб в реку Баситчай (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выпустили рыб в реку Баситчай (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выпустили рыб в реку Баситчай (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выпустили рыб в реку Баситчай (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выпустили рыб в реку Баситчай (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выпустили рыб в реку Баситчай (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выпустили рыб в реку Баситчай (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выпустили рыб в реку Баситчай (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выпустили рыб в реку Баситчай (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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