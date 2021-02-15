Президент Ильхам Алиев: Сельскохозяйственный потенциал освобожденных земель велик

БАКУ/Trend/ - Сельскохозяйственный потенциал освобожденных земель велик.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении после поднятия флага Азербайджана в селе Гюлябирд.

«Дано поручение принять меры для подачи воды на 100 тысяч гектаров земельных участков, которые до сих пор не орошались. Таким образом, сельское хозяйство 6-7 районов будет развиваться более высокими темпами, вырастет урожайность, фермеры, крестьяне будут больше зарабатывать. Мы восстановим и дома, и природу. Я также дал указание, не теряя времени, приступить к осеннему севу. В короткий срок мы мобилизовали все возможности, технику, рабочую силу, посевные работы были проведены на 7 тысячах гектаров. Я посмотрю и эти посевные площади. В нынешнем сезоне посевные работы будут проведены примерно на 20-25 тысячах гектаров. То есть, мы, не теряя времени, возродим сельское хозяйство. Конечно, сельскохозяйственный потенциал освобожденных земель велик. Оккупанты получали незаконные доходы, используя и наши земли. В период оккупации по меньшей мере 90 тысяч гектаров были засеяны зерном. Этому тоже положен конец. На освобожденных землях будут стремительно развиваться растениеводство, плодоводство, животноводство», - сказал глава государства.