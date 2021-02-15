Президент Ильхам Алиев: Железнодорожная линия из России в Армению может проходить только через территорию Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Может быть открыта железнодорожная линия из России в Армению. Эта линия может проходить только через территорию Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении после поднятия флага Азербайджана в селе Гюлябирд.

«У нас большие планы. Мы дали старт восстановительным работам. Постараемся, чтобы работы по разминированию в скором времени завершились, была проведена оценка причиненного ущерба. Параллельно с этим уже дан старт инфраструктурным проектам. Сегодня в Горадизе был заложен фундамент железной дороги Горадиз-Зангилан-Агбенд. Эта железная дорога имеет огромное стратегическое значение. В первую очередь потому, что она будет иметь большое значение как для поездок граждан на освобожденные земли, так и грузоперевозок. С другой стороны, эта дорога будет вести в Нахчыван. В совместном заявлении, подписанном 10 ноября, есть специальное положение о создании Нахчыванского коридора. Этим работам уже дан старт. Уверен, что данный проект, осуществляемый по нашей инициативе, будет реализован. После длительного перерыва Азербайджан и его неотъемлемая часть – Нахчыванская Автономная Республика будут связаны друг с другом железнодорожным сообщением, и, таким образом, осуществятся наши и стратегические, и экономические, и политические цели.

Многостороннее значение Отечественной войны заключается в том, что мы освободили родные земли от оккупации, изгнали врага с наших земель, а также восстановили территориальную целостность страны. Мы продемонстрировали всему миру могущество нашего народа, государства, показали несгибаемый дух народа. В то же время, предприняв практические шаги для достижения стратегических целей, связанных с будущим нашей страны, подписали важные документы. Совместное заявление, подписанное 10 ноября, конечно же, обеспечило возвращение Лачинского, Кельбаджарского и Агдамского районов, мы вернули эти земли без единого выстрела. В то же время именно в этом Заявлении закреплено соединение Азербайджана с его неотъемлемой частью – Нахчываном. Также эта железнодорожная инфраструктура протянется до Турции, и таким образом будет создана вторая железнодорожная сеть, соединяющая Азербайджан и Турцию. Три с половиной года назад мы сдали в эксплуатацию железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Это тоже было историческим достижением. Впервые в истории мы соединили Азербайджан с Турцией железнодорожным сообщением. А сейчас будет проложена вторая железная дорога, которой одновременно смогут воспользоваться все страны региона. Они с большим интересом относятся к строительству и этой дороги. Можно сказать, что страны, расположенные в нашем регионе, положительно оценили данный проект.

Мы сказали, что транспортные проекты играют особую роль в долгосрочном развитии региона, обеспечении стабильности и сведении к нулю военных рисков, все участвующие в них страны получат только пользу и выгоду. Азербайджан соединяется с Нахчываном, Турцией. Одновременно может быть открыта железнодорожная линия из России в Армению. Эта линия может проходить только через территорию Азербайджана. Кроме того, появится железнодорожное сообщение между Россией и Ираном по территории Нахчывана. Будет железнодорожное сообщение между Ираном и Арменией. Будет создано железнодорожное сообщение между Турцией и Россией. То есть, все страны региона получат от этого только пользу», - сказал глава государства.