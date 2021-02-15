Президент Ильхам Алиев: Вандалы, варвары разрушили, разграбили в период оккупации все здания

БАКУ/Trend/ - Вандалы, варвары разрушили, разграбили в период оккупации все здания, украли камни.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы.

«А сейчас мы въезжаем в село Марданлы. Восходит солнце, оно освещает наш путь. Я сказал, что все восстановительные работы на освобожденных землях будут организованы на самом высоком уровне. Мы восстановим все разрушенные села. Посмотрите, во что ненавистный враг превратил все наши населенные пункты. Вандалы, варвары разрушили, разграбили в период оккупации все здания, украли камни. Мы все восстановим»,- сказал Президент Ильхам Алиев.