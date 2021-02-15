Президент Ильхам Алиев: Как Верховный главнокомандующий Победоносной армии я поднял флаг Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Как Верховный главнокомандующий Победоносной армии, освободившей эти земли от врага, поднял флаг Азербайджана и под этим флагом обращаюсь к азербайджанскому народу из родного Лачинского края.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении после поднятия флага Азербайджана в селе Гюлябирд.

«Мы же вернули эти земли и вернулись. Вот я стою здесь – в Лачинском районе. Как Верховный главнокомандующий Победоносной армии, освободившей эти земли от врага, поднял флаг Азербайджана и под этим флагом обращаюсь к азербайджанскому народу из родного Лачинского края. Наша Победа – историческая. Мы восстановили историческую справедливость. Мы восстановили свои права, отомстили за шехидов, отомстили врагу и вернулись. А сейчас идут и будут идти восстановительные работы. Я сказал, что мы превратим этот регион – Карабах - в рай. Все указания уже даны. Вся работа проводится и будет планомерно проводиться, и отныне мы будем вечно жить на этих землях. Больше никто не сможет сдвинуть нас с этих земель. Карабах наш! Карабах – это Азербайджан!» - сказал глава государства.