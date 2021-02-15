Вы не должны быть рядом с террористами – президент Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Если мы продолжим сотрудничество в рамках НАТО, то вы не должны быть рядом с террористами.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя позиции США и западных стран в связи с убийством 13 турецких граждан террористами РКК на севере Ирака, сообщает в понедельник Trend.

Он обвинил Запад в поддержке террористов: "Разве вы не рядом с PKK, YPG, PYD? Рядом, и стоите за ними. Кровью невинных людей запачканы руки тех, кто поддерживает террористические организации. Каждая из социальных сетей, которая стала средством пропаганды террористических организаций, несет ответственность за гибель этих 13 невооруженных людей".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)