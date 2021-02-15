Открытие ГЭС в Лачине является фактором, показывающим мощь Азербайджана – депутат

БАКУ /Trend/ - Открытие Гюлебирдской гидроэлектростанции в Лачинском районе Азербайджана – один из многочисленных факторов, показывающих мощь нашего государства, которое недавно завершило войну.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гасымлы.

По его словам, поездки Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой на наши освобожденные территории всегда знаменовались событиями большой важности.

В качестве примера таких событий депутат привел закладку фундаментов международного аэропорта в Физули и дороги в Шушу.

"Самой примечательной частью теперешней поездки стало поднятие нашего государственного флага в Лачине и открытие Гюлебирдской ГЭС. Значит на наши освобожденные земли начинает возвращаться свет, энергия и тепло, в целом, активная жизнь. Не будем забывать, что с момента окончания войны прошло всего лишь три месяца. Эта работа, проделанная в короткие сроки, – один из многих факторов, показывающих силу нашего государства", – добавил Муса Гулиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)