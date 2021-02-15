Президент Ильхам Алиев заложил фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд в Физули (Версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:15)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд в Физули.

Как передает Trend, было сообщено, что стратегическое значение этой железнодорожной линии протяженностью 100 километров чрезвычайно велико, так как данная транспортная инфраструктура будет играть важную роль в обеспечении поездок граждан Азербайджана на освобожденные земли, а главное, внесет большой вклад в создание прямого железнодорожного транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Как уже сообщалось, 14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы.