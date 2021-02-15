Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии ГЭС "Гюлябирд" в Лачине (Версия 2) (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 14 февраля побывали в Физулинском, Зангиланском, Лачинском и Джебраильском районах.

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции «Гюлябирд» мощностью 8 мегаватт, расположенной на реке Хакари.

В период оккупации армянские захватчики разрушили до основания эту станцию, как и электростанции в других местах. Станция, за короткое время введённая в строй по поручению главы государства, имеет большое значение с точки зрения проведения других работ на освобожденных от оккупации территориях.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие гидроэлектростанцию «Гюлябирд».

Отметим, что сдача в эксплуатацию гидроэлектростанции «Гюлябирд» является историческим и знаменательным событием. Это – первый инфраструктурный проект, введенный в строй с участием Президента Ильхама Алиева в освобожденных от оккупации районах. Станция сыграет важную роль в обеспечении электроэнергией почти 7-тысячного населения. Производимой здесь электроэнергией будут обеспечиваться село Ханлыг Губадлинского района, южная часть Лачинского района и другие инфраструктурные объекты на этой территории.