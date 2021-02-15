Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили платаны в Зангилане (Версия 2) (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 14 февраля побывали в Физулинском, Зангиланском, Лачинском и Джабраильском районах.

Во время поездки Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посадили платаны в Баситчайском государственном заповеднике в Зангилане.

Президент Ильхам Алиев: Мы посадили чинары в Беситчайском государственном природном заповеднике. Беситчайский заповедник был создан в 1974 году по поручению великого лидера Гейдара Алиева. Здесь на территории более 100 гектаров государством охранялись редкие чинары. Это был уникальный платановый лес. После оккупации ненавистный враг вырубил, распилил, разграбил и сжег значительную часть чинар. Это – очередное свидетельство армянского вандализма. Сегодня началось восстановление Беситчайского природного заповедника.

Мы восстановим этот заповедник. Конечно, возраст вырубленных здесь деревьев составлял примерно 200-300 лет. В любом случае, мы выполнили свой долг.

Мы также выпустили мальков в Беситчай. Это тоже очень красивая река. Вообще, этот регион богат реками. Отныне Тертерчай, Хачинчай, Беситчай, Базарчай, Хакари и другие реки будут служить азербайджанскому народу. В период оккупации презренный враг перекрыл и реку Тертерчай, в нескольких наших районах более ста тысяч гектаров земель остались без воды. Против нас был совершен экологический террор.