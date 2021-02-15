Азербайджан стремится поделиться собственным опытом борьбы с пандемией с другими странами - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стремится поделиться собственным опытом борьбы с пандемией с другими странами.

Об этом, как передает Trend, сообщил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что когда началась пандемия COVID-19, Азербайджан попытался адаптироваться к новой реальности, и в то время ВОЗ была важным партнером, её рекомендации были решающими.

"На международном и региональном уровне мы также пытались поделиться опытом борьбы с пандемией, чтобы помочь всем, потому что наш девиз:«Никто не в безопасности, пока все не будут в безопасности»", - сказал Гаджиев.

Он добавил, что в качестве председателя Движения неприсоединения Азербайджан также инициировал несколько встреч, чтобы объединить усилия перед лицом пандемии COVID-19.

«К сожалению, у нас нет совместных международных ответных мер на пандемию COVID-19. Конечно, были местные отзывы, но не международные. К сожалению, не было никаких инициатив по общему обсуждению в ООН, и, видя отсутствие этих инициатив, мы начали действия в рамках Движения неприсоединения», - сказал он.

В настоящее время, по словам Гаджиева, можно считать, что Азербайджан стоит перед очередным этапом борьбы с COVID - процессом вакцинации.

«Я уже вакцинирован и чувствую себя хорошо», - сказал Хикмет Гаджиев.

(Редактор: Наталья Кочнева)