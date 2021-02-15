Состоялась встреча Джейхуна Байрамова с послом США в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе реализацию трехсторонних заявлений.

Стороны, обменявшись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили дальнейшее развитие азербайджано-американских отношений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Редактор: Наталья Кочнева)